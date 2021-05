Borsa Italiana, i vertici di Euronext visitano la sede di Aruba a Ponte San Pietro (Di venerdì 14 maggio 2021) A Ponte San Pietro, nella giornata di venerdì 14 maggio, l’incontro tra Stefano Cecconi, amministratore delegato di Aruba, Stéphane Boujnah e Giorgio Modica, rispettivamente Ceo e CFO di Euronext, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo e Matteo Macoli, Vicesindaco del Comune di Ponte San Pietro. L’incontro arriva a seguito dell’annuncio di Euronext che trasferirà il principale data center del gruppo a Ponte San Pietro al Global Cloud Data Center di Aruba. Per tale ragione Stéphane Boujnah oggi ha fatto tappa al campus Aruba e ha visitato la struttura, guidato dal padrone di casa Stefano Cecconi, che gli ha illustrato parte dei 200.000 metri quadrati di superficie di cui il data center campus più grande ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) ASan, nella giornata di venerdì 14 maggio, l’incontro tra Stefano Cecconi, amministratore delegato di, Stéphane Boujnah e Giorgio Modica, rispettivamente Ceo e CFO di, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo e Matteo Macoli, Vicesindaco del Comune diSan. L’incontro arriva a seguito dell’annuncio diche trasferirà il principale data center del gruppo aSanal Global Cloud Data Center di. Per tale ragione Stéphane Boujnah oggi ha fatto tappa al campuse ha visitato la struttura, guidato dal padrone di casa Stefano Cecconi, che gli ha illustrato parte dei 200.000 metri quadrati di superficie di cui il data center campus più grande ...

