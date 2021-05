Bonus vacanze 'potenziato' e più ristori: le novità del Sostegni bis (Di venerdì 14 maggio 2021) Il pacchetto di misure da 40 miliardi di euro dovrebbe arrivare al Consiglio dei ministri all'inizio della prossima settimana: ecco le new entry che potrebbero trovare spazio nella versione finale del ... Leggi su today (Di venerdì 14 maggio 2021) Il pacchetto di misure da 40 miliardi di euro dovrebbe arrivare al Consiglio dei ministri all'inizio della prossima settimana: ecco le new entry che potrebbero trovare spazio nella versione finale del ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus vacanze Decreto sostegni bis, più risorse per ristori e bonus vacanze A quanto apprende l'Adnkronos sarebbero queste le ultime ipotesi sul tavolo del governo. L'ok dovrebbe arrivare entro martedì Più risorse ai ristori, bonus vacanze 'potenziato', strumenti per sostenere il mercato del lavoro. Queste a quanto apprende l'Adnkronos, le ultime ipotesi sul tavolo del governo per il Dl Sostegni Bis da 40 miliardi (dei ...

Torna il bonus vacanze . Ecco come usarlo Il decreto Sostegni bis allo studio del governo introdurrà nuovamente il Bonus vacanze . L'intervento avrà però una nuova veste e si renderà più facile l'accesso. Le famiglie italiane potranno quindi contare su questo aiuto per raggiungere le principali località turistiche ...

Il Bonus Vacanze cambia. Sarà esteso al 2021 e si potrà chiedere nelle Agenzie viaggi IL GIORNO Decreto Imprese, lavoro, professioni: l’altro nome del Decreto Sostegni bis. Ma la sostanza? Cambia il nome il Decreto Sostegni bis i Decreto Imprese Lavoro Professioni: le risorse saranno massicce anche per la famiglia.

Bonus vacanze 2021: ipotesi sconti allargati e nuove domande Bonus vacanze 2021 anche in agenzie viaggio e tour operator, con la possibilità di inserire nuove domande per i consumatori. Le ipotesi allo studio dal governo.

