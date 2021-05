Bonus mobili: come cambia senza cessione credito e sconto in fattura (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Bonus mobili ha visto di recente delle interessanti novità. In particolare vi è stata la proroga per tutto il 2021, e vi è stato contestualmente l’aumento del massimale di spesa, che sale da 10.000 a 16.000 euro complessivi. Sull’importo speso, in presenza dei requisiti previsti che non sono cambiati, verrà calcolata la detrazione nella misura del 50%. Il Bonus non beneficiava della possibilità dello sconto in fattura o della cessione del credito, ma è stato oggetto di un emendamento al decreto “Sostegni” (in corso di conversione in legge) che ne aveva inserito tale previsione. Non avendo avuto il parere favorevole del MEF che ha bocciato l’emendamento, non ci sono state quindi nuove modifiche al Bonus, che rimane ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilha visto di recente delle interessanti novità. In particolare vi è stata la proroga per tutto il 2021, e vi è stato contestualmente l’aumento del massimale di spesa, che sale da 10.000 a 16.000 euro complessivi. Sull’importo speso, in predei requisiti previsti che non sonoti, verrà calcolata la detrazione nella misura del 50%. Ilnon beneficiava della possibilità delloino delladel, ma è stato oggetto di un emendamento al decreto “Sostegni” (in corso di conversione in legge) che ne aveva inserito tale previsione. Non avendo avuto il parere favorevole del MEF che ha bocciato l’emendamento, non ci sono state quindi nuove modifiche al, che rimane ...

