Bono e Martin Garrix, arriva "We are the people": sarà l'inno ufficiale di Euro2020 (Di venerdì 14 maggio 2021) Martin Garrix inno, il dj olandese è l'autore del brano "We are the people" che farà da "sfondo" agli europei di calcio in programma quest'estate. Con lui anche Bono e The Edge (Getty images)Tra poco più di un mese prenderà il via Euro2020. La manifestazione, rinviata di un anno a causa della pandemia, avrà anche un inno ufficiale realizzato dal dj olandese Martin Garrix. Con lui ci saranno Bono e The Edge degli U2. Il titolo del brano è "We are the people" e lo stesso Martin Garrix lo ha descritto in questo modo: "Ho avuto grande libertà per creare quello che volevo, mi avevano dato delle indicazioni di massima per il testo ma dato che non erano granché alla fine mi ...

