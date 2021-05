Bombe a Ponticelli, senatore Ruotolo: “Emergenza criminale nazionale” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Tre Bombe e una ‘stesa’ in 72 ore. Strade, rioni e cortili trasformati in campi di battaglia. Ciò che accade in queste ore a Ponticelli, quartiere della zona Orientale della città, è una Emergenza nazionale. Residenti, commercianti vivono nel terrore più assoluto. Ieri sera alle 23, l’ultima esplosione dovuta alla deflagrazione dell’ennesimo ordigno. È un coprifuoco permanente. A Ponticelli non è il Covid a far paura ma le Bombe. Queste persone non possono e non devono essere lasciate sole. Devono mobilitarsi le istituzioni, ma dobbiamo mobilitarci anche noi che siamo la società civile. Mi aspetto più polizia in strada, ma anche più telecamere, più investimenti per la scuola, la formazione, il lavoro, più sostegno alle associazioni attive sul territorio ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Tree una ‘stesa’ in 72 ore. Strade, rioni e cortili trasformati in campi di battaglia. Ciò che accade in queste ore a, quartiere della zona Orientale della città, è una. Residenti, commercianti vivono nel terrore più assoluto. Ieri sera alle 23, l’ultima esplosione dovuta alla deflagrazione dell’ennesimo ordigno. È un coprifuoco permanente. Anon è il Covid a far paura ma le. Queste persone non possono e non devono essere lasciate sole. Devono mobilitarsi le istituzioni, ma dobbiamo mobilitarci anche noi che siamo la società civile. Mi aspetto più polizia in strada, ma anche più telecamere, più investimenti per la scuola, la formazione, il lavoro, più sostegno alle associazioni attive sul territorio ...

Advertising

anteprima24 : ** Bombe a Ponticelli, senatore Ruotolo: “Emergenza criminale nazionale' ** - corrmezzogiorno : #Napoli Ponticelli, altro ordigno esploso in strada Tre bombe e una stesa nel rione in... - NapoliToday : #Cronaca #Ponticelli Tre bombe e una stesa in quattro giorni a Ponticelli: è emergenza nazionale… - anteprima24 : ** Ponticelli, 3 bombe in 3 giorni, è guerra di #Camorra: 'Non chiudiamoci in casa' ** - DOcastaldo : Tre bombe (BOMBE) negli ultimi 4 giorni nel quartiere 'Ponticelli' a #Napoli E voi parlate di #IsraelUnderAttack e #PalestineUnderAttack -