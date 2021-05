Bologna, il tecnico della Primavera Zauri positivo al Covid-19: il comunicato del club (Di venerdì 14 maggio 2021) Con una nota diramata attraverso il proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato la positività al Covid-19 di Luciano Zauri: riscontrata a seguito al test effettuato nei giorni scorsi.Così come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e l'allenatore della Primavera felsinea è stato posto in isolamento domiciliare."Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 dell’allenatore della Primavera Luciano Zauri. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il Mister è stato posto in isolamento domiciliare". Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) Con una nota diramata attraverso il proprio sito ufficiale, ilhala positività al-19 di Luciano: riscontrata a seguito al test effettuato nei giorni scorsi.Così come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e l'allenatorefelsinea è stato posto in isolamento domiciliare."IlFc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al-19 dell’allenatoreLuciano. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il Mister è stato posto in isolamento domiciliare".

Advertising

Mediagol : #Bologna, il tecnico della Primavera Zauri positivo al Covid-19: il comunicato del club - MondoPrimavera : ?? Luciano Zauri positivo al Covid-19 Il tecnico del Bologna ???? non sarà in panchina domenica contro la Samp? - bologna_sport : #Primavera Bologna, positivo il tecnico Luciano Zauri - muoversintoscan : ????Per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo, il 17814 PRATO– BOLOGNA è cancellato. 1 BUS da PRATO a B… - mar_aie : Pesa anche il primo grave infortunio di #Zaniolo, nella sparizione dell' #ASRoma di #Fonseca. Ma le sconfitte con S… -