Bollettino Covid-19 di oggi 14 maggio | il punto sui contagi

(Di venerdì 14 maggio 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto ilgiornaliero contenente i dati relativi al-19. IlsuiPubblicato ilgiornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al-19 sono stati 7.567 , su un totale di 298.186 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni successivi i ricoveri (-558),-33 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Ildiriporta 182 vittime del virus. I guariti nelle scorse 24 ore invece sono stati 13.782. “I dati sono abbastanza chiari e confortanti. Posso essere considerato ottimista ma pare che la situazione epidemiologica stia migliorando, con un Rt sotto l’1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

... i nuovi contagi sono 51 Anche oggi nessun decesso dain Trentino. I nuovi contagi sono 51 (21 rilevati da 1.080 tamponi molecolari, 30 da 1.083 test rapidi antigenici), informa il...Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...Coronavirus - Il BOLLETTINO di oggi, venerdì 14 maggio 2021: i numeri odierni su nuovi contagi, morti e guariti REGIONE PER REGIONE ...La Protezione Civile ha diramato il bollettino riguardante la situazione del Coronavirus in Italia. Questi i dati aggiornati ad oggi venerdì 14 maggio. • Attualmente positivi: 339.606 • Dimessi/Guarit ...