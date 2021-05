Bollettino Coronavirus oggi 15 Maggio Italia | morti | contagiati | guariti

Advertising

Corriere : Il bollettino di oggi: 7.567 nuovi casi e 182 morti. Tasso di positività al 2,5% (sotto al 3% da 4 giorni) - bizcommunityit : Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 14 maggio: 182 morti e 7.567 contagi. Ecco i nuovi casi Covid e le regio… - IreneDA87 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #14maggio. #SaluteLazio - infoitinterno : LIVE TMW - Coronavirus, da lunedì Italia in 'giallo' tranne la Valle d'Aosta. Il bollettino odierno - CulhamNelida : RT @rep_milano: Coronavirus, il bollettino di oggi 14 maggio in Lombardia: 1.160 nuovi contagi e 23 morti. Tasso di positività al 2,6% http… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

VENETO - Sono 453 i nuovi contagi dain Veneto secondo ildi oggi, 14 maggio. Registrati inoltre altri 5 morti. Ad annunciare i dati della Regione in conferenza stampa è il ......in circolo ile dunque essere ancora contagiosi. Per questo va fatto anche il tampone. Solo se questo esame è negativo si ha la certezza di non essere più contagiosi". Ecco il...Al via oggi la macchina degli open day, la due giorni di vaccini in 21 hub del Lazio per somministrare 20mila prime dosi con AstraZeneca ad altrettanti over40. E la Regione, visto il successo ...Sono 551 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna, secondo la tabella del bollettino di oggi, 14 maggio. Registrati inoltre altri 11 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono reg ...