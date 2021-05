Bollettino Coronavirus oggi 14 Maggio Italia | morti | contagiati | guariti

(Di venerdì 14 maggio 2021): la situazione aggiornata relativa a, nuovi. Focus anche sul numero dei ricoveri. Questo ildi, 14, ecco ilufficiale della Protezione Civile per il giorno 14(tra parentesi i numeri di ieri): (ieri 346.008). (ieri 123.745) Deceduti. I numeri dei ricoveri. Secondo gli ultimi dati comunicati dalle regioni ed elaborati dalla protezione civile, questa la situazione dei ricoverati. (ieri 1.893) i ricoverati in terapia intensiva; (ieri 15.501) i ricoveri totali comprese persone con sintomi lievi e moderati. Le cifre indicano quindi un’evidente frenata, ...

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - infoitsalute : Coronavirus, il bollettino: 8.085 nuovi casi, 201 morti. Tasso di positività al +0,2%, calano le terapie intensive - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Coronavirus, il bollettino: 8.085 nuovi casi, 201 morti. Tasso di positività al +0,2%, calano le terapie intensive https://… - bizcommunityit : Coronavirus: 8.085 nuovi casi con 287.026 tamponi e 201 morti - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino ufficiale del GOM di Reggio Calabria: superate 34 mila vaccinazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Sono 287.026 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ... Lo rileva nel suoDavide Manca, il docente del Politecnico di Milano che pubblica ogni ...: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 195 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD - 19. Di questi, 2 sono risultati positivi al test La Direzione ...Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 13 maggio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 8.085 su 287.026 tamponi ...Tanti i cambiamenti previsti a partire dalla prossima settimana, con nuovi parametri e una guerra al coronavirus ...