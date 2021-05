Blitz dell'esercito di Israele a Gaza | video (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo le centinaia di missili lanciati da Hamas verso Gerusalemme e Tel Aviv nella notte Israele ha operato un Blitz militare nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi. 150 gli obiettivi colpiti via terra, con carri armati e blindati, e dal cielo con i bombardamenti dei caccia. I morti tra i palestinesi sono già più di 110, ma il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. Tra i principali obiettivi del raid la distruzione del sistema di tunnel sotterranei che consentono ai terroristi palestinesi di entrare in Israele. Leggi su panorama (Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo le centinaia di missili lanciati da Hamas verso Gerusalemme e Tel Aviv nella notteha operato unmilitare nella Striscia die nei territori palestinesi. 150 gli obiettivi colpiti via terra, con carri armati e blindati, e dal cielo con i bombardamenti dei caccia. I morti tra i palestinesi sono già più di 110, ma il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. Tra i principali obiettivi del raid la distruzione del sistema di tunnel sotterranei che consentono ai terroristi palestinesi di entrare in

