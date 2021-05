Blackest Blue | nuovo album dei Morcheeba

(Di venerdì 14 maggio 2021) Irealizzano un conceptdedicato all’oscurità, alla rinascita e ai lati peggiori di sé.è un trionfo di musica alternativa con un tocco di gotico, ma senza perdere il tocco moderno. Di cosa parla? Una macabra parabola al chiaro di luna, con strumenti suadenti e la potente voce di Skye Edwards a coronare il tutto. È l’avventura di, ultimodei. E se avete sentito da qualche parte qualcuno dei singoli Oh Oh Yeah, Sounds Ofe The Moon sapete già che cosa aspettarvi dall’ultima, grande offerta discografica di un gruppo amato quanto sottovalutato. Il nero della notte, schiarito dalla luce accogliente della luna: questo ...

Oggi i Morcheeba, la cantante Skye Edwards e Ross Godfrey, sono in uscita con il decimo album in studio Blackest Blue (Kartel Music Group). E sperano di tornare presto sui palchi dopo la pandemia ...Skye Edwards racconta un viaggio nel buio – ma verso la luce – in Blackest Blue, ultimo album dei Morcheeba, altro trionfo nel loro catalogo ...Il duo di Londra racconta Blackest Blue. "Il mondo non può essere aggiustato in un giorno. Ma dobbiamo almeno provarci" ...