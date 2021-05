Bilancio Sacbo, nell’anno della pandemia investimenti per 43,3 milioni per l’aeroporto di Orio al Serio (Di venerdì 14 maggio 2021) L’anno nero per il traffico aereo ha fatto registrare un movimento di 3.833.063 passeggeri a Orio al Serio, in calo del 72,3% rispetto al 2019, e 51.543 tonnellate di merce (- 56,7%). Persi 19 milioni di euro: le perdite coperte da riserve. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 14 maggio 2021) L’anno nero per il traffico aereo ha fatto registrare un movimento di 3.833.063 passeggeri aal, in calo del 72,3% rispetto al 2019, e 51.543 tonnellate di merce (- 56,7%). Persi 19di euro: le perdite coperte da riserve.

