"Berlusconi sta male, è grave" la telefonata con Salvini (Di venerdì 14 maggio 2021) "Altro che scusa per i processi, all'ospedale San Raffaele Silvio Berlusconi sta vivendo la partita più difficile". È il flash che arriva da Dagospia, secondo cui il leader di Forza Italia non se la starebbe passando affatto bene. I suoi odiatori di professione lo dipingono in fortissima e sostengono che faccia finta di star male per evitare di farsi processare: non solo si tratta di ricostruzioni del tutto false, ma anche oltraggiose nei confronti di un uomo di quasi 85 anni e con un quadro clinico complicato. Il ricovero presso il San Raffaele di Milano non gli ha impedito di telefonare a Matteo Salvini per congratularsi. Silvio Berlusconi ha chiamato il leader della Lega dopo il non luogo a procedere deciso dal gup di Catania sul caso Gregoretti. "Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ...

