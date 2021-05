“Berlusconi sta bene”: smentite le voci sulla morte del leader di Forza Italia (Di venerdì 14 maggio 2021) Nelle ultime ore sui social si sono rincorse voci di un forte peggioramento delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi e addirittura di un presunto decesso. Tanto che l’hashtag #Silvio è diventato trend topic su Twitter. Le indiscrezioni sono però state prontamente smentite da più fonti vicine al leader di Forza Italia, ricoverato dall’11 maggio all’Ospedale San Raffaele di Milano pochi giorni dopo essere stato dimesso dopo una lunga degenza durata 24 giorni. “Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione”, ha scritto il primario del nosocomio meneghino, Alberto Zangrillo, su Twitter. Ad assicurare che Berlusconi verrà dimesso in questi giorni la senatrice Lucia Ronzulli, la ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021) Nelle ultime ore sui social si sono rincorsedi un forte peggioramento delle condizioni di salute di Silvioe addirittura di un presunto decesso. Tanto che l’hashtag #Silvio è diventato trend topic su Twitter. Le indiscrezioni sono però state prontamenteda più fonti vicine aldi, ricoverato dall’11 maggio all’Ospedale San Raffaele di Milano pochi giorni dopo essere stato dimesso dopo una lunga degenza durata 24 giorni. “Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno. Fatevene una ragione”, ha scritto il primario del nosocomio meneghino, Alberto Zangrillo, su Twitter. Ad assicurare cheverrà dimesso in questi giorni la senatrice Lucia Ronzulli, la ...

