Berlusconi ricoverato | Zangrillo | “Tutti i miei pazienti stanno bene”

"Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. Tutti i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione". Lo scrive su Twitter Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele e medico di Silvio Berlusconi. Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. Tutti i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione. — Alberto Zangrillo (@aZangrillo) May 14, 2021

