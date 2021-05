Berlusconi ricoverato, parla il medico: cosa filtra sulle sue condizioni (Di venerdì 14 maggio 2021) Giornata concitata sui social dove più volte è rimbalzata la notizia delle condizioni critiche di Silvio Berlusconi. Pochi minuti fa è intervenuto il medico personale del Cavaliere C’era chi, nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 14 maggio 2021) Giornata concitata sui social dove più volte è rimbalzata la notizia dellecritiche di Silvio. Pochi minuti fa è intervenuto ilpersonale del Cavaliere C’era chi, nel… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Italia : Silvio Berlusconi potrebbe uscire dall'ospedale domani - fattoquotidiano : Berlusconi ricoverato, la senatrice Ronzulli: “Sta guarendo, sarà dimesso in questi giorni”. Zangrillo: “Tutti i mi… - fisco24_info : Berlusconi ricoverato, Ronzulli: 'Ha un po' di febbre, ma sta guarendo': La senatrice azzurra all'Adnkronos: 'Non è… - Italia_Notizie : Berlusconi ricoverato, la senatrice Ronzulli: “Sta guarendo, sarà dimesso in questi giorni”. Zangrillo: “Tutti i mi… - Bobbio65M : RT @Libero_official: Senza nominare #Berlusconi, #Zangrillo lancia una frecciata a chi teme il peggio: 'Tutti i miei pazienti stanno bene.… -