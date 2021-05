Berlusconi ricoverato al San Raffaele | peggiorano le sue condizioni | come sta il Cavaliere?

(Di venerdì 14 maggio 2021) Silviosta? Ilè di nuovo all’ospedale Sandi Milano dallo scorso 11 marzo. Non ci sono belle notizie però sulla salute di Silvio. Le sueinfatti si sarebbero aggravate. Cos’ha il fondatore di Forza Italia? Silviosta? Il Sole 24 ore ha riportato che ledi Silvionon sembrano essere migliorate dal suo ricovero. Ilsecondo quanto riporta il quotidiano, avrebbe una infezione intestinale. Tuttavia né la famiglia né l’ospedale ha confermato questa versione. Fatto sta che il Covid è stato per iluna brutta bestia da sconfiggere. Il fondatore di Forza Italia aveva lasciato ...

Sono in molti a chiedersi come stia Silvio. Dopo aver contratto il Covid molti mesi fa, il Cavaliere è statomolte volte al San Raffaele. Dallo scorso 11 maggio è di nuovo ..., riferiscono alcune fonti, resteràancora alcuni giorni e monitorato costantemente. Ieri, giovedì 13 maggio, il senese Danilo Mariani , pianista di molte serate nella villa di ...Il Sole 24 ore ha riportato che le condizioni di Silvio Berlusconi non sembrano essere migliorate dal suo ricovero. Il Cavaliere secondo quanto riporta il quotidiano, avrebbe una infezione ...Silvio Berlsuconi soffrirebbe di una infezione intestinale. Potrebbe essere una possibile conseguenza del Covid-19.