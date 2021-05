Berlusconi non è in fin di vita. Fioccano le smentite sulle condizioni del Cav ancora ricoverato al San Raffaele. Letta: “Sta bene”. Ronzulli: “Sarà dimesso presto. Non è tempo di coccodrilli” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non è in fin di vita, anzi, fanno sapere fonti del partito smentendo che ci sia in atto un peggioramento delle sue condizioni di salute, Sarà dimesso nei prossimi giorni dal San Raffaele di Milano dove è ricoverato dall’11 maggio scorso. Gianni Letta ha parlato con l’ex premier al telefono, per sincerarsi delle sue condizioni, in vivavoce proprio mentre l’Ansa – ha riferito la stessa agenzia – lo stava interpellando su un’altra linea per avere notizie sulle reali condizioni di salute del Cav. Al telefono, ha riferito l’Ansa, si è sentito Berlusconi che salutava prima di terminare la conversazione. “Sta bene” ha concluso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente di Forza Italia, Silvio, non è in fin di, anzi, fanno sapere fonti del partito smentendo che ci sia in atto un peggioramento delle suedi salute,nei prossimi giorni dal Sandi Milano dove èdall’11 maggio scorso. Gianniha parlato con l’ex premier al telefono, per sincerarsi delle sue, in vivavoce proprio mentre l’Ansa – ha riferito la stessa agenzia – lo stava interpellando su un’altra linea per avere notizierealidi salute del Cav. Al telefono, ha riferito l’Ansa, si è sentitoche salutava prima di terminare la conversazione. “Sta” ha concluso ...

