Berlusconi morto? Voci fuori controllo: la verità del professor Zangrillo (Di venerdì 14 maggio 2021) Berlusconi morto? Dopo l'ultimo ricovero avvenuto martedì scorso per accertamenti post Covid non poche Voci si erano rincorse circa un peggioramento del quadro clinico di Silvio Berlusconi. Tanti avevano manifestato preoccupazione per il premier: a partire dal leader della Lega, Matteo Salvini. "Non sta benissimo, ma ne uscirà", ha detto oggi, verso l'ora di pranzo, il segretario del Carroccio. Voci di corridoio addirittura avevano parlato di una presunta morte, poi smentita dal dottor Alberto Zangrillo, medico ufficiale del Cavaliere, che si trova al San Raffaele di Milano. leggi anche l'articolo —> Berlusconi ricoverato al San Raffaele, peggiorano le sue condizioni: come sta il Cavaliere? Il professor Zangrillo, che segue Silvio ...

fedefresa : ?? Oddio, non ci posso credere, ma davvero è morto #Berlusconi? - MardoDondi : Qui dicono che è morto Berlusconi? Qualcuno sa qualcosa? - withlodoggero : Berlusconi morto?! - rivoluzionaria_ : Ma è vero che è morto berlusconi o è fake ? - alfredotec6 : @1950Elda @azangrillo E cominciamo da lì... Se non fosse stato Berlusconi sarebbe morto come tanti altri.. Sfacciat… -