Berlusconi, arrivano le smentite su un peggioramento delle sue condizioni di salute (Di venerdì 14 maggio 2021) Il professor Zangrillo ha indirettamente smentito le ripetute voci che davano in via di peggioramento le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Berlusconi ricoverato, le parole di Zangrillo: “Tutti i miei pazienti stanno bene” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Il professor Zangrillo ha indirettamente smentito le ripetute voci che davano in via diledidi Silvioricoverato, le parole di Zangrillo: “Tutti i miei pazienti stanno bene” su Notizie.it.

Advertising

Artlandis : Arrivano voci sulla morte di #berlusconi. Non sono un suo sostenitore ma non festeggerò la sua dipartita. Gioire de… - OldaniSilviana : @fattoquotidiano @ElioLannutti E non ha nemmeno dovuto ricoverarsi al San Raffaele! E dopo le toghe rosse, arrivano… - dietrolapolitic : @lorepregliasco Ricordo un Folena che appariva in tv e diceva: 'dalle nostre sezioni arrivano dati in controtendenz… - IreneJuri : @GiorgiaMeloni Ogni volta che calano i sondaggi gli arrivano puntualmente le minacce di morte ????. Come Berlusconi c… - IppolitoMimi : @ippolito_italia Barbara Berlusconi in attesa del quinto figlio. Più ne arrivano di nipoti, meno il nonno avrà biso… -