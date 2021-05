Bergomi | «Matthäus decisivo per farci fare il salto di qualità» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 maggio 2021) Beppeè il protagonista della prima puntata di I M TROPHY in onda su DAZN: le sue dichiarazioni Beppeè il protagonista della prima puntata di I M TROPHY in onda su DAZN. Queste le parole dell’ex capitano nerazzurro. «fu il giocatore più importante. Noi avevamo già una squadra buona con 5-6 ragazzi che giocavano in Nazionale, però perildiavevamo bisogno del campione. Il campione che trascinasse tutti noi, e lui lo era». L'articolo proviene da Calcio News 24.