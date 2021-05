Benevento, crisi nel centrodestra. Forza Italia: “Da Fratelli d’Italia commedia dell’assurdo” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Da qualche mese, ormai, assistiamo a una commedia che l’assurdo l’ha travalicato ampiamente. Si avvicinano le elezioni comunali, e l’attuale gruppo dirigente di Forza Italia, che dalle scorse regionali ha dato prova di coerenza e di amore per i valori del centrodestra, si è da subito adoperato per creare una coalizione a partire dagli “alleati naturali” alternativa all’attuale amministrazione”. Inizia così una nota della dirigenza provinciale molto critica su quanto sta avvenendo nel campo del centrodestra. L’obiettivo polemico è Fratelli d’Italia, reo – secondo i forzisti – di avere un atteggiamento poco chiaro. “Ad oggi – si legge ancora – sembra di aver partecipato a un gioco dell’oca in cui pare che l’ultimo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Da qualche mese, ormai, assistiamo a unache l’assurdo l’ha travalicato ampiamente. Si avvicinano le elezioni comunali, e l’attuale gruppo dirigente di, che dalle scorse regionali ha dato prova di coerenza e di amore per i valori del, si è da subito adoperato per creare una coalizione a partire dagli “alleati naturali” alternativa all’attuale amministrazione”. Inizia così una nota della dirigenza provinciale molto critica su quanto sta avvenendo nel campo del. L’obiettivo polemico èd’, reo – secondo i forzisti – di avere un atteggiamento poco chiaro. “Ad oggi – si legge ancora – sembra di aver partecipato a un gioco dell’oca in cui pare che l’ultimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento crisi Top e Flop 36ª giornata: Buffon miracoloso, Rebic mostruoso Miglior difensore: Romero salva e spinge l'Atalanta Era la partita più in bilico della giornata, da una parte l'Atalanta in corsa Champions, dall'altra il Benevento in crisi e in piena lotta salvezza.

Benevento - Basile: liderismo esasperato causa crisi di Civico22 Si chiude una settimana pregna di spunti di cronaca sul versante della strada per le Amministrative a Benevento e potrebbe non essere finita qui. C'è da attendere, da un momento all'altro, il pronunciamento di Luigi Diego Perifano sul suo impegno diretto nel prossimo agone elettorale, visto che l'APB ...

La lotta salvezza: il Benevento prova a sperare, Torino e Spezia rischiano Goal.com COVID: IN CAMPANIA 1.118 NUOVI CASI, 24 MORTI E 1.893 GUARITI Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 24 nuovi decessi, 19 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Sono ...

Calcio: Benevento; Vigorito "speranza fino alla fine" "Speriamo che il Benevento possa fare le ultime due partite in maniera diversa rispetto a quello che ha fatto nelle ultime quindici. Vogliamo giocarci la salvezza fino al 180mo minuto perché non lavor ...

