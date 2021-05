Bell Hooks | la donna che ha trasgredito al patriarcato e al razzismo

(Di venerdì 14 maggio 2021) Unanon può essere femminista soltanto perché è. Il femminismo è un movimento che mira a porre fine al sessismo, allo sfruttamento sessista e all’oppressione perché compie una rivoluzione nella propria coscienza Il suo nome è Gloria Jean Watkins, ma tutti la conoscono con lo pseudonimo. Lei è una femminista e un’attivista sociale, lei è la voce grande e rie degli intellettuali, è un simbolo per la comunità nera, per chi lotta contro le discriminazioni e l’oppressione, ile il. Una brillante autrice che negli anni ha pubblicato saggi memorabili che compongono una grandissima eredità letteraria legata indissolubilmente dal tema dell’oppressione, il letimotiv di tutti i suoi lavori. Scrive, agisce e pensa per sconfiggere il ...

La valenza politica di tale asserzione, già evidente di per sé, è supportata da autorevoli riferimenti letterari e filosofici: primo tra tutti il nome di, noto pseudonimo di Gloria Jean ...La teorica femminista, che per anni ha lavorato come insegnante e ha dedicato buona parte dei suoi studi a riflettere sull'educazione come pratica di libertà (come intesa da Freire), ...