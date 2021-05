Belen Rodriguez: la reazione alle parole di Michele Morrone (Di venerdì 14 maggio 2021) Qualche giorno fa ha iniziato a circolare il video di una diretta Instagram in cui Michele Morrone ha risposto ad una domanda su Belen Rodriguez. Un follower dell’attore gli ha chiesto come mai non ha preso in considerazione l’idea di mettersi insieme alla bellissima argentina. La risposta della star di 365 giorni (che avrà due sequel) ha spiazzato tutti ed ha alzato un polverone: “Come mai non mi fidanzato con Belen Rodriguez? Ecco, allora caro il mio Alan. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*0. Però magari, chi lo sa“. Le frasi dell’attore non sono molto chiare e in molti sono convinti che lui abbia ridotto l’ex di De Martino ad un paio di te**e e un cu**. Per adesso il diretto interessato non ha proferito parola in merito a questa polemica, ma ... Leggi su biccy (Di venerdì 14 maggio 2021) Qualche giorno fa ha iniziato a circolare il video di una diretta Instagram in cuiha risposto ad una domanda su. Un follower dell’attore gli ha chiesto come mai non ha preso in considerazione l’idea di mettersi insieme alla bellissima argentina. La risposta della star di 365 giorni (che avrà due sequel) ha spiazzato tutti ed ha alzato un polverone: “Come mai non mi fidanzato con? Ecco, allora caro il mio Alan. Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*0. Però magari, chi lo sa“. Le frasi dell’attore non sono molto chiare e in molti sono convinti che lui abbia ridotto l’ex di De Martino ad un paio di te**e e un cu**. Per adesso il diretto interessato non ha proferito parola in merito a questa polemica, ma ...

