Belen Rodriguez, dopo le dichiarazioni di Michele Morrone arriva la reazione della showgirl argentina (Di venerdì 14 maggio 2021) Nelle scorse ore hanno fatto molto chiacchierare alcune dichiarazioni di Michele Morrone su Belen Rodriguez. Nel corso di una diretta su Instagram, l’attore ha detto: “Fidanzarmi con Belen? Allora…il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*o. Però chi lo sa”. Questa espressione ha fatto discutere e sono stati in tanti ad averlo aspramente criticato e accusato di aver fatto delle considerazioni poco eleganti sulla showgirl argentina. La Rodriguez, che tra poche settimane diventerà mamma per la seconda volta, non ha risposto direttamente alle dichiarazioni di Morrone. Tuttavia il giornalista Alessio Poeta, ospite di Ogni Mattina, programma condotto da Adriana Volpe su Tv 8, ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 14 maggio 2021) Nelle scorse ore hanno fatto molto chiacchierare alcunedisu. Nel corso di una diretta su Instagram, l’attore ha detto: “Fidanzarmi con? Allora…il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un cu*o. Però chi lo sa”. Questa espressione ha fatto discutere e sono stati in tanti ad averlo aspramente criticato e accusato di aver fatto delle considerazioni poco eleganti sulla. La, che tra poche settimane diventerà mamma per la seconda volta, non ha risposto direttamente alledi. Tuttavia il giornalista Alessio Poeta, ospite di Ogni Mattina, programma condotto da Adriana Volpe su Tv 8, ...

