Belen | la reazione alle offese di Michele Morrone | cosa ha fatto

(Di venerdì 14 maggio 2021) Dopo le pesanti parole dipronunciate dal suo profilo Instagram,ha risposto con unada applausi. La modella duramente attaccata sui social (Profilo InstagramRodriguez)Non tutti riescono sempre ad avere il senso e la misura quando si esprimono. Ne è un esempio, attore noto per alcune apparizioni sulle reti Rai. Sul suo profilo Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan, tra i quali spunta una che riguardaRodriguez. Leggi anche-> Samantha De Grenet in stampelle, brutto incidente:è successo Un fan gli ha chiesto se avesse mai tentato un approccio nei confronti della showgirl argentina. La risposta è stata molto secca e anche volgare: “Nella vita cerco una donna ...

StraNotizie : Belen Rodriguez: la reazione alle parole di Michele Morrone - BITCHYFit : Belen Rodriguez: la reazione alle parole di Michele Morrone - infoitcultura : Dopo le dichiarazioni di Michele Morrone arriva la reazione di Belen - disagio_tv : #BelenRodriguez, la sua reazione dopo le parole di #MicheleMorrone: 'Cerco più di due t***e e un c**o' - IsaeChia : Belen Rodriguez, dopo le dichiarazioni (poco carine) di Michele Morrone arriva la reazione della showgirl argentina -

Ultime Notizie dalla rete : Belen reazione

Bye bye! Michele Morrone impegnato nel sequel di 365 giorni,in dolce attesa di Luna Marie Al di là delle polemiche e delle esternazioni non proprio cortesi, Morrone, nella giornata odierna, è ...Tommaso Zorzi difendeRodriguez: l'attacco a Michele Morrone Venuto a conoscenza delle parole utilizzate da Michele Morrone per descrivereRodriguez, Tommaso Zorzi ha voluto lanciare un ...E' scontro aperto tra Belen Rodriguez e Michele Morrone dopo le parole dell'attore sulla modella. Ecco la reazione dell'argentina ...Belèn Rodriguez, dopo essere venuta a conoscenza delle parole scandalose pronunciate da Michele Morrone nei suoi confronti, avrebbe deciso di non seguirlo più sui social ...