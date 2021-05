Belen, incinta di otto mesi, come procede la gravidanza (Di venerdì 14 maggio 2021) Manca ormai poco più di un mese, alla nascita di Luna Marie, la bimba tanto attesa da Belen Rodriguez, dal suo compagno Antonino Spinalbese, e dal fratellino Santiago, figlio di Belen e di Stefano De Martino. Belen Rodriguez e Antonino SpinalbeseLa showgirl, in queste ore, ha postato una foto su instagram, che la ritrae con un bel pancione, essendo giunta ormai all’ottavo mese di gravidanza. La bella argentina è al settimo cielo, e non vede l’ora di conoscere la sua bambina, tanto desiderata da entrambi i genitori. Finalmente, Belen, ha ritrovato in questi ultimi mesi, quella serenità sentimentale, accanto a Spinalbese, che le era venuta a mancare negli ultimi anni. Dopo la definitiva separazione, dall’ex marito Stefano De Martino, che si è consumata non senza ... Leggi su formatonews (Di venerdì 14 maggio 2021) Manca ormai poco più di un mese, alla nascita di Luna Marie, la bimba tanto attesa daRodriguez, dal suo compagno Antonino Spinalbese, e dal fratellino Santiago, figlio die di Stefano De Martino.Rodriguez e Antonino SpinalbeseLa showgirl, in queste ore, ha postato una foto su instagram, che la ritrae con un bel pancione, essendo giunta ormai all’ottavo mese di. La bella argentina è al settimo cielo, e non vede l’ora di conoscere la sua bambina, tanto desiderata da entrambi i genitori. Finalmente,, ha ritrovato in questi ultimi, quella serenità sentimentale, accanto a Spinalbese, che le era venuta a mancare negli ultimi anni. Dopo la definitiva separazione, dall’ex marito Stefano De Martino, che si è consumata non senza ...

Advertising

infoitcultura : Belen incinta di quasi 8 mesi diventa ancora pi schiva del solito con i paparazzi foto - nightvchangess : non io che scopro ora che belen è incinta - sononerahogws : BELEN È INCINTA??????!?!1!1!!2!1!3!1!1 - infoitcultura : Belen, incinta di 8 mesi: che pancione! (Foto) Come procede la gravidanza - yahoo_italia : Belen incinta e il fidanzato la prende in giro -