Belen, Antonino confessa: “Mi ha rubato il cuore e la mente” (Di venerdì 14 maggio 2021) Belen Rodriguez recentemente è stata sorpresa dalle dolci parole del suo amato Antonino Spinalbese. L’hairstylist in un’intervista ha raccontato della sua storia d’amore con la showgirl argentina e dei suoi sentimenti per lei. Ma cosa avrà detto Antonino? Belen e Antonino sono più innamorati che mai, i due a breve diventeranno genitori della piccola Luna Marie, coronando così, il sogno di costruire una famiglia insieme; nell’attesa della loro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 14 maggio 2021)Rodriguez recenteè stata sorpresa dalle dolci parole del suo amatoSpinalbese. L’hairstylist in un’intervista ha raccontato della sua storia d’amore con la showgirl argentina e dei suoi sentimenti per lei. Ma cosa avrà dettosono più innamorati che mai, i due a breve diventeranno genitori della piccola Luna Marie, coronando così, il sogno di costruire una famiglia insieme; nell’attesa della loro Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Antonino Spinalbese racconta come Belen gli ha cambiato vita e lavoro - infoitcultura : Antonino Spinalbese, il fidanzato di Belén Rodriguez rivela: “Ecco come ha cambiato la mia vita” - infoitcultura : Antonino Spinalbese sull’amore per Belen Rodriguez: “Mi ha rubato il cuore, mi ha rubato la mente” - infoitcultura : Antonino Spinalbese | il fidanzato di Belén Rodriguez rivela | “Ecco come ha cambiato la mia vita” - infoitcultura : Antonino Spinalbese sull'amore per Belen Rodriguez | “Mi ha rubato il cuore | mi ha rubato la mente” -