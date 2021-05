Beautiful anticipazioni 18 maggio 2021 | un’importante decisione per Flo

(Di venerdì 14 maggio 2021) È risaputo ormai che Flo è una ragazza molto altruista e buona infatti nella puntata diin onda martedì 18riuscirà a convincere il suo amato Wyatt a mettere in pausa la loro storia per poter restare accanto all’ex fidanzata che sta morendo. Inoltre chiedi al giovane di fingere con lei di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti per darle modo di andare via serena. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…dal 17 a 23, tutti dubitano di Thomas Scopriamo quello che accadrà nelle prossime puntate della soap americana tra il Forrester e gli altri protagonisti La vicenda che lega Thomas Forrester e Hope Logan si fa sempre più intricata, infatti nelle puntate diin onda da lunedì 17 A domenica 23 ...

Valeria Verri Le anticipazioni della settimana dal 15 al 21 maggio? Tutte le trame e le anticipazioni di "Beautiful". Voleva che nessuno fosse informato della sua inesorabile malattia, un male che non lascia scampo? Invece Katie (Heather Tom) rivela prima a Bill (Don Diamont) e poi a ... Sally in punto di morte Sally non è più la ragazza in grado di fare fuoco e fiamme: qualcosa in lei sembra essersi spento, e soprattutto sembra sul punto di spegnersi ... Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy verrà ricoverata d'urgenza in ospedale dove verrà curata dal dottor Finnegan ...