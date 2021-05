Beatrice Valli: la festa per il compleanno di Azzurra (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella giornata di ieri Beatrice Valli e la sua famiglia hanno festeggiato il primo compleanno della piccola Azzurra. Alla festa in terrazza per la piccolina di casa Fantini – Valli erano presenti anche le due sorelle di Beatrice e il resto della sua famiglia. Beatrice Valli e Marco Fantini da quando sono usciti insieme dal dating show condotto da Maria De Filippi non si sono più lasciati. I Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) Nella giornata di ierie la sua famiglia hanno festeggiato il primodella piccola. Allain terrazza per la piccolina di casa Fantini –erano presenti anche le due sorelle die il resto della sua famiglia.e Marco Fantini da quando sono usciti insieme dal dating show condotto da Maria De Filippi non si sono più lasciati. I Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Uomini e donne la figlia di Beatrice Valli compie un anno: la lettera del fratello fa commuovere tutti - #Uomini… - _peacewillwin_x : com'è possibile che la figlia di beatrice valli abbia già un anno ....cioè ma in che anno siamo - zazoomblog : Beatrice Valli non si sposa: il motivo del no a Marco Fantini - #Beatrice #Valli #sposa: #motivo - fiamma1990 : Perché Beatrice Valli e Paola Turani sono “nemiche”? - Giovann86992444 : Beatrice valli nera come la mezzanotte. Tempo 2 mesi la rotroveremo incinta. -