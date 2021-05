BCE | online il verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 21 aprile

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Teleborsa) – Sul breve termine i rischi sulle prospettive dell’Area euro restano sbilanciati in negativo, ma sul medio orizzonte ora appaiono equilibrati. È il parere delBCE, discusso alla riunione del 21 e 22. Dai verbali pubblicati dall’Istituzione non emergono novità in merito alla linea di politica monetaria, che è stata di fatto confermata. Quanto alla posizioneBanca Centrale Europea sulla dinamica dei tassi di interesse dei titoli di Stato, ilha rilevato che sono rimasti stabili e sembrano essersi disaccoppiati dal riprezzamento che si è verificato sui tassi dei titoli Usa. Un quadro che però è stato superato dagli eventi più recenti: l’inattesa impennata dell’inflazione negli Usa – oltre il 4% annuo ad...

Sul breve termine i rischi sulle prospettive dell' Area euro restano sbilanciati in negativo, ma sul medio orizzonte ora appaiono equilibrati. È il parere del Consiglio Direttivo della, discusso alla riunione del 21 e 22 aprile. Dai verbali pubblicati dall'Istituzione non emergono novità in merito alla linea di politica monetaria, che è stata di fatto confermata. Quanto alla ...Le pressioni sottostanti l'inflazione sono rimaste contenute ma laha ribadito l'importanza di monitorare l'aumento dell'inflazione a breve termine. L'aumento dell'inflazione negli ultimi mesi è ...(Teleborsa) - Sul breve termine i rischi sulle prospettive dell'Area euro restano sbilanciati in negativo, ma sul medio orizzonte ora appaiono equilibrati. È il parere del Consiglio Direttivo ...