Bayern Monaco, Rummenigge blinda Lewandowski: «Chi si priverebbe di lui?» (Di venerdì 14 maggio 2021) Il CEO del Bayern Monaco Rummenigge ha chiuso la porta a una possibile partenza di Robert Lewandowski L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinze Rummenigge, blinda Robert Lewandowski, che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé anche in sede di calciomercato. Ecco l’annuncio del dirigente del club bavarese a Sport1. «Non ho dubbi sul fatto che resterà. Chi si priverebbe di un calciatore da 60 gol all’anno? E poi i suoi agenti non hanno parlato con noi di una sua possibile partenza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il CEO delha chiuso la porta a una possibile partenza di RobertL’amministratore delegato del, Karl-HeinzeRobert, che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé anche in sede di calciomercato. Ecco l’annuncio del dirigente del club bavarese a Sport1. «Non ho dubbi sul fatto che resterà. Chi sidi un calciatore da 60 gol all’anno? E poi i suoi agenti non hanno parlato con noi di una sua possibile partenza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bayern Monaco, Rummenigge blinda Lewandowski: "Chi si priverebbe di lui?" Il CEO del Bayern Monaco Rummenigge ha chiuso la porta a una possibile partenza di Robert Lewandowski L'amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl - Heinze Rummenigge, blinda Robert Lewandowski, che nelle ...

Lewandowski via dal Bayern Monaco? Rummenigge: 'Chi si priverebbe di uno che fa 60 gol' Si tratterebbe solo di rumors, ma niente di concreto. Le voci che vorrebbero Robert Lewandowski in uscita dal Bayern Monaco non hanno nulla a che vedere con la realtà. I tabloid inglesi avevano parlato di un forte interessamento da parte di Chelsea e Manchester City per il centravanti polacco ma a respingere ...

