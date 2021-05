Bassetti ne è certo: 'A settembre - ottobre credo che la guerra col Covid sarà finita" (Di venerdì 14 maggio 2021) Arrivano già le prime previsioni, e speriamo che siano rispettate dopo aver passato un'estate serena. 'A settembre - ottobre credo che la partita sarà finita', dice Matteo Bassetti, direttore della ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 maggio 2021) Arrivano già le prime previsioni, e speriamo che siano rispettate dopo aver passato un'estate serena. 'Ache la partita', dice Matteo, direttore della ...

Advertising

afderas : @RaffaelloLupi certo, mi manca già Galli, temo che anche Bassetti lasci. non so se ce la farei - globalistIT : - giovannitundo : @MissP1891 Certo, i politici sarebbero da NON ascoltare. La Gelmini parlava di immunità di gregge a giugno [?] Io a… - giovannitundo : @MissP1891 Certo. Sopratutto pensare che tutti possano comunicare. Probabile che abbia parlato incalzato non sapend… - carmenmalmassar : @AntonioStelvio6 @piersileri @MediasetPlay @Pres_Casellati @NicoSavi @lapinella Certo nn passerà inosservato come q… -