Basket | playoff Serie A1 2021 | l’Olimpia Milano doma Trento e fa sua gara-2

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 maggio 2021) Altra vittoria delnellacontroneidiA1 di. La squadra di Ettore Messina conquista anche-2 di prepotenza contro la formazione ospite che, a ogni modo, ha provato a combattere nel primo quarto, ha subito un pesante passivo a cavallo tra i due tempi divisi dall’intervallo lungo, per poi tornare in maniera veemente nell’ultimo parziale, in cui però la formazione meneghina ha sostanzialmente gestito con ordine senza mai rischiare veramente. 2-0 nella, dunque, per l’Armani, domenica si inverte il campo per-3 che potrebbe già chiudere ogni discorso in chiave semifinali. 93-79 il punteggio finale al Mediolanum Forum di Assago. Un match in cui i padroni di ...