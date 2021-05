Basket | Playoff Serie A1 2021 | Brindisi e Bologna avanti 2-0 nella serie | ko Trieste e Treviso

(Di venerdì 14 maggio 2021) Vanno in archivio anche tutte le gara-2 deidiA1die non ci sono successi in trasferta. Dopo le imposizioni di Venezia e Olimpia Milano nel pomeriggio, nei match della serata successo ampio die più sofferto della Virtusrispettivamente contro, dunque tutte2-0che ora si sposta nei parquet di chi fin qui ha giocato tra le mura amiche seppur senza la spinta del pubblico. Al PalaPentassuglia c’è davvero poca storia tra. I pugliesi partono benissimo e annichiliscono gli ospiti con un primo quarto da 25-11. Problemi soprattutto in fase ...

Gara - 2 dei quartiscudetto LBA. Milano è in campo contro Trento. Alle 20.45 le atre due sfide: Brindisi - Trieste e Virtus Bologna - Treviso. VENEZIA - SASSARI 83 - 78... punto di riferimento per seguire tutte le partite della Serie A dianche ai. Diretta/ Milano Trento (93 - 79) streaming video tv: l'Olimpia vince anche gara due TERZO QUARTO ...Alla Segafredo Arena il giorno dopo: a poco più di 24 ore di distanza dalla palla a due di gara 1, Virtus Bologna e De'Longhi Treviso tornano ad affrontarsi per gara 2 playoff ...Vanno in archivio anche tutte le gara-2 dei playoff di Serie A1 2021 di basket e non ci sono successi in trasferta. Dopo le imposizioni di Venezia e Olimpia Milano nel pomeriggio, nei match della sera ...