Bankitalia | a marzo debito record sale a 2 650 | 9 miliardi

Advertising

Agenpress : Debito pubblico. Bankitalia. Nuovo record, +6,9 mld a marzo. totale 2.650,9 mld - LukaszKort : RT @bancaditalia: #Bankitalia A marzo i #prestiti bancari al settore privato e alle #famiglie sono cresciuti rispettivamente del 4% e del 3… - LukaszKort : RT @bancaditalia: #esceoggi #13maggio il fascicolo #Bankitalia Banche e moneta: serie nazionali, con #statistiche sui bilanci delle #banche… - alcinx : RT @bancaditalia: #esceoggi #13maggio il fascicolo #Bankitalia Banche e moneta: serie nazionali, con #statistiche sui bilanci delle #banche… - alcinx : RT @bancaditalia: #Bankitalia A marzo i #prestiti bancari al settore privato e alle #famiglie sono cresciuti rispettivamente del 4% e del 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia marzo

Tiscali.it

Alla fine dila quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia era pari al 22,2 per cento (0,4 punti percentuali in più rispetto al mese precedente); la vita media residua del debito è ...Alla fine dila quota del debito detenuta dalla Banca d'Italia era pari al 22,2 per cento (0,4 punti percentuali in più rispetto al mese precedente); la vita media residua del debito è ...Sale ancora a marzo il debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 6,9 miliardi di euro a marzo rispetto al mese pre ...Nel mese di marzo il debito pubblico secondo Bankitalia è aumentato di 6,9 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.650,9 miliardi. Lo ha reso noto la Banca d'Italia che ha diffuso la ...