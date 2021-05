Bando per 1000 giovani per il Servizio Civile Digitale: di cosa si tratta e come fare domanda (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione Digitale e il Ministero per le politiche giovanili hanno pubblicato Bando rivolto agli enti iscritti all’albo del Servizio Civile universale per la presentazione dei programmi che daranno il via alla sperimentazione del Servizio Civile Digitale. Lo scopo dell’iniziativa è formare 1.000 giovani volontari che ricopriranno il ruolo di “facilitatori digitali”, contribuendo a migliorare le competenze digitali di migliaia di cittadini. Gli enti iscritti all’albo avranno tempo fino alle ore 14 del 29 luglio 2021 per presentare i programmi di intervento che vorranno implementare, da realizzarsi esclusivamente in Italia. Mentre a giugno è previsto un evento formativo per gli ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizionee il Ministero per le politicheli hanno pubblicatorivolto agli enti iscritti all’albo deluniversale per la presentazione dei programmi che daranno il via alla sperimentazione del. Lo scopo dell’iniziativa è formare 1.000volontari che ricopriranno il ruolo di “facilitatori digitali”, contribuendo a migliorare le competenze digitali di migliaia di cittadini. Gli enti iscritti all’albo avranno tempo fino alle ore 14 del 29 luglio 2021 per presentare i programmi di intervento che vorranno implementare, da realizzarsi esclusivamente in Italia. Mentre a giugno è previsto un evento formativo per gli ...

