Bandiera Blu, "Camerota riparte": «Frutto di anni di lavoro»

Il gruppo di opposizione "Camerota riparte" esulta per il ritorno della Bandiera blu a Camerota. Il comune costiero Cilentano conquista per la terza volta nella sua storia il prestigioso vessillo assegnato ogni anno dalla Fee. «E' il giusto riconoscimento – scrivono in una nota stampa i consiglieri di minoranza Guzzo,Del Gaudio e Spiniello – ad un lavoro di squadra portato avanti dal 2010 ad oggi. A fare la differenza è stato certamente il completamento dei lavori dell'impianto di depurazione la cui progettazione è iniziata nel 2010 e i lavori sono iniziati nel 2017. Nel tempo – evidenziano gli esponenti dell'opposizione – c'è stato il lavoro incessante di tanti amministratori che si sono susseguiti al governo del comune di Camerota,tra cui merita una menzione ...

