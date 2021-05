Bambini che dormono sempre | la storia di Samir e la sindrome della rassegnazione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 maggio 2021) La chiamano, una patologia che colpisce i piccoli tra i 6 e i 15 anni che cadono nell’abulia e nel letargo.. Sono figli di migranti, la guerra ha sconvolto le loro esistenze e ad occhi aperti non riescono più a stare. Questo è anche quello che è successo anche a, 6 anni, siriano in fuga dalle bombe, adottato a Roma. Qui è stato curato al Bambino Gesù dalla dottoressa Maria Pontillo, psicoterapeuta dell’età evolutiva, che ha raccontato il suo percorso a Repubblica: “Una volta a Roma ha cominciato a sviluppare i sintomi del post trauma, dormendo fino a 12 ore al giorno, rifiutando qualsiasi contatto con l’esterno. È stata la scuola ad attivare il servizio e a far arrivareal Bambino Gesù. ...