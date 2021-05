(Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di17 maggio alle ore 11 presso la sala del Consiglio Comunale disi terrà la presentazione delsulledei luoghi di privazione della libertà personale nella provincia di, misure alternative, rems, tso) realizzato dal Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla vita detentiva. Dopo i saluti del sindaco di, Gianluca Festa, relazionerà il Garante Campano Samuele Ciambriello, seguiranno gli interventi del Procuratore Domenico Airoma, la coordinatrice del Tribunale di Sorveglianza di ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino, lunedì sarà presentato il report 2020 su criticità e buone prassi nelle #Carceri **… - syypnos : Ieri sono andato ad Avellino, oggi vado a Napoli e lunedì parto per Roma… che vita movimentata che ho -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino lunedì

Calcio a 5 Live

...anticovid della provincia disomministreranno le dosi ai cittadini nella fascia di età dai 50 ai 59 anni. Stessi tempi per il via libera alle prenotazioni dei 40 - 49enni: daprossimo,......del turno tra Came Dosson e Sandro Abate: i campani vincono di misura gara 2 e rimandano ogni discorso sul passaggio del turno alla prossima sfida che molto probabilmente si disputerà...