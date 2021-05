Avedisco | 9° forum sulla vendita diretta

(Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos/Labitalia) - Il 19 maggio, dalle 11.00 alle 12.30, sarà trasmesso per la prima volta in streaming e aperto a tutti, il 9°dellapromosso da-Associazioneservizio consumatori. L'evento, ospitato dal Palazzo dell'Informazione di Roma e dal titolo ': il presente è digitale. L'evoluzione della relazione coniuga offline e online', vuole promuovere un momento di riflessione sul presente e il futuro della nostra società, sempre più interconnessa, con abitudini e riflessi digitali. Se è vero che la crisi ha accelerato l'adozione dell'uso della tecnologia, stando alla ricerca condotta da Google e Euromonitor, si prevede che nel 2024 la maggior parte degli acquisti verrà ancora realizzata ...

