Attenta sinistra, un peccato fare squadra senza Conte. Parla Geloni (Di venerdì 14 maggio 2021) sinistra, campo largo e Giuseppe Conte. Si apre oggi l’assemblea di Articolo Uno, con l’obiettivo di trovare un humus comune ad anime che non vogliono perdere le prossime elezioni prima di celebrarle, non solo politiche ma anche le amministrative. I nodi però, come sottolinea a Formiche.net Chiara Geloni, già direttrice di YouDem, non mancano. Ma potrebbero essere sciolti proprio dall’ex premier che “è una risorsa e non mi scandalizza quando dice di sentirsi di sinistra: parole perfettamente compatibili con un campo largo”. Quello che ci unisce: l’assemblea di Articolo Uno Parla più all’interno o all’esterno del recinto left? Ostinatamente all’interno, ovvero ad un campo di centrosinistra che è assolutamente più grande di Articolo Uno e anche della stessa area di Leu, come dimostrano ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 maggio 2021), campo largo e Giuseppe. Si apre oggi l’assemblea di Articolo Uno, con l’obiettivo di trovare un humus comune ad anime che non vogliono perdere le prossime elezioni prima di celebrarle, non solo politiche ma anche le amministrative. I nodi però, come sottolinea a Formiche.net Chiara, già direttrice di YouDem, non mancano. Ma potrebbero essere sciolti proprio dall’ex premier che “è una risorsa e non mi scandalizza quando dice di sentirsi di: parole perfettamente compatibili con un campo largo”. Quello che ci unisce: l’assemblea di Articolo Unopiù all’interno o all’esterno del recinto left? Ostinatamente all’interno, ovvero ad un campo di centroche è assolutamente più grande di Articolo Uno e anche della stessa area di Leu, come dimostrano ...

