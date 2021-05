Atletica | Marcell Jacobs l’azzurro che ha siglato il nuovo record italiano nei 100 m

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 maggio 2021)ha superato ildi Filippo Turtu L’atleta del mondo si chiama, azzurro che nella giornata di ieri, 13 maggio, al meeting di Savona ha corso i 100 metri in 9.95. Un tempo che gli è valso ilsuperando quello di Filippo Turtu, il milanese che nel 2018 aveva superato quello di Pietro Mennea del 1979. Leggi anche:, Filippo Tortu: «Il? Cerco di non rendermene conto» L’, 26 anni, è nato a El Paso, in Texas, da madre italiana e padre statunitense ma è cresciuto a Brescia. La mamma è infatti originaria di Desenzano del Garda, mentre il papà ha prestato servizio alla caserma Ederle di Vicenza con i Marines. Recentemente, a marzo, in Polonia ha vinto l’oro agli Europei Indoor ...