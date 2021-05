Atletica, Europei marcia Podebrady 2021: gli azzurri sono pronti alla sfida (Di venerdì 14 maggio 2021) I 22 azzurri della marcia si preparano a partire per gli Europei a squadre di Podebrady, in Repubblica Ceca, che prenderanno il via domenica 16 maggio. Ci saranno 6 formazioni al completo con quattro atleti in ognuna delle gare assolute (50 km maschile, 35 km femminile, 20 km uomini e donne), ma anche tre under 20 nelle due prove di 10 chilometri dedicate ai giovani. Tra i più attesi c’è Eleonora Giorgi, bronzo mondiale della “cinquanta” a Doha che stavolta sarà impegnata nella 35 km in vista della “venti” olimpica. E poi Antonella Palmisano, al debutto stagionale nella 20 chilometri, per tornare sulle stesse strade in cui ha trionfato nel 2017 in Coppa Europa (il precedente nome della manifestazione) prima di salire sul terzo gradino del podio a Mondiali ed Europei. Al maschile rientra il recordman ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) I 22dellasi preparano a partire per glia squadre di, in Repubblica Ceca, che prenderanno il via domenica 16 maggio. Ci saranno 6 formazioni al completo con quattro atleti in ognuna delle gare assolute (50 km maschile, 35 km femminile, 20 km uomini e donne), ma anche tre under 20 nelle due prove di 10 chilometri dedicate ai giovani. Tra i più attesi c’è Eleonora Giorgi, bronzo mondiale della “cinquanta” a Doha che stavolta sarà impegnata nella 35 km in vista della “venti” olimpica. E poi Antonella Palmisano, al debutto stagionale nella 20 chilometri, per tornare sulle stesse strade in cui ha trionfato nel 2017 in Coppa Europa (il precedente nome della manifestazione) prima di salire sul terzo gradino del podio a Mondiali ed. Al maschile rientra il recordman ...

Atletica Leggera: Pro Sport Valguarnera: OLIMPIADI PIU' VICINE PER FILIPPO RANDAZZO ... quasi sicuramente farà parte della Nazionale Italiana che parteciperà ai Campionati Europei a squadre di atletica leggera che si svolgeranno in Polonia il 19 e 20 giugno a Chorzow.

Atletica, Vladimir Aceti vince i 400 metri al meeting di Savona
Atletica: Aceti a testa alta agli Europei ma senza finale, bravo Aquaro
Europei di atletica a Torun: la 4x400 con Vladimir Aceti si ferma al quinto posto

Atletica, Europei marcia Podebrady 2021: gli azzurri sono pronti alla sfida
Weekend: Re nei 300 e 500, multiple a Firenze
Doppio appuntamento nel fine settimana per il primatista italiano dei 400 metri Davide Re. L'azzurro torna in pista allo stadio Guidobaldi di Rieti per due prove spurie, i 300 nel pomeriggio di sabato

Marcia: azzurri pronti alla sfida europea
È il giorno della partenza per gli Europei a squadre di marcia. A Podebrady, in Repubblica Ceca, domenica 16 maggio saranno al via 22 azzurri: sei formazioni al completo con quattro atleti in ognuna

