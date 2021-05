Atalanta | Gasperini | “Vogliamo raggiungere il traguardo con le nostre forze”

Advertising

ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - milansette : Atalanta, Gasperini: 'Col Genoa per punti Champions' - MilanPress_it : PARLA GASPERINI ??? Queste le parole del coach dell'Atalanta a due giornate dal termine del campionato! ??… - IvanL26151105 : @Atalanta_BC FACCIAMO IL PIENO ???????? MISTER GIAN PIERO GASPERINI ?????????? ?????????????????????????? - Ilarioforjuve : #gasp ecco un altro. -

... autore di 12,6 km di cui 4,1 ad alta intensità e 37 sprint GENOA -in forma ... dove sono comunque sempre i ragazzi dia creare più volume, con 16 passaggi tentati ad alta ...Concludiamo con Dijmsiti, vero e proprio caposaldo in difesa dell'di. I centrocampisti da schierare al fantacalcio Come primo centrocampista schieriamo Zielinski del Napoli, ...Chiudere la pratica Champions League con 90 minuti di anticipo e dedicarsi alla Coppa Italia. Il programma del weekend dell'Atalanta di mister Gasperini è chiaro ed evidente e il tecnico lo sottolinea ...La partita Genoa - Atalanta del 15 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentasettesima giornata di Serie A ...