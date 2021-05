Atalanta, Gasperini: “A Genova vittoria per la Champions. L’obiettivo è vicino” (Di venerdì 14 maggio 2021) L'Atalanta è proiettata a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.VIDEO Coppa Italia, Atalanta-Juventus con il pubblico: l’app da scaricare e… ecco come assistere alla finaleUna piacevole conferma, che dimostra ancora una volta la bontà del lavoro portato avanti in questi anni da Gian Piero Gasperini. Per confermarsi nella massima competizione europea la Dea dovrà vincere contro il Genoa questo fine settimana, in un match che nasconde più di qualche insidia. Il Grifone è stato allenato in passato per diverso tempo proprio da Gasperini, che potrebbe sentire l'emozione nel conquistare la Champions League a Marassi.Coppa Italia, Atalanta-Juventus: tornano i tifosi per la finale del Mapei Stadium. Le ultimeL'ex tecnico del Palermo ha le idee chiare e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) L'è proiettata a conquistare la qualificazione alla prossimaLeague.VIDEO Coppa Italia,-Juventus con il pubblico: l’app da scaricare e… ecco come assistere alla finaleUna piacevole conferma, che dimostra ancora una volta la bontà del lavoro portato avanti in questi anni da Gian Piero. Per confermarsi nella massima competizione europea la Dea dovrà vincere contro il Genoa questo fine settimana, in un match che nasconde più di qualche insidia. Il Grifone è stato allenato in passato per diverso tempo proprio da, che potrebbe sentire l'emozione nel conquistare laLeague a Marassi.Coppa Italia,-Juventus: tornano i tifosi per la finale del Mapei Stadium. Le ultimeL'ex tecnico del Palermo ha le idee chiare e ...

