Ascolti tv 13 maggio digital e pay: il tennis batte il calcio su Sky, Sonego-Thiem meglio del posticipo moscio. Rai4 batte Nove (Di venerdì 14 maggio 2021) Ascolti native digitali free, gruppi: Altre Rai 6,7% nell’intera giornata e 6,8% in prima serata; Altre Mediaset 7,7% e 8,8% Una piccola rivoluzione. Il calcio, ma soprattutto il tennis e la nuova leva di grandi giocatori nazionali in evidenza – giovedì 13 maggio – in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 ha travolto un film in prima tv su Canale5. Cominciamo dal posticipo, non particolarmente appealing, della Serie A: Crotone-Verona ha conseguito solo 162mila spettatori e lo 0,7% su Sky. A proposito di tennis, invece, sempre su Sky, il torneo Atp 1000 di Roma ha complessivamente avuto con la giornata di ieri 142 mila spettatori medi e l’1% di share nelle tredici ore di diretta. In particolare, Berrettini-Tsitsipas ha fatto 126 mila spettatori medi, con l’1% di ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 14 maggio 2021)nativei free, gruppi: Altre Rai 6,7% nell’intera giornata e 6,8% in prima serata; Altre Mediaset 7,7% e 8,8% Una piccola rivoluzione. Il, ma soprattutto ile la nuova leva di grandi giocatori nazionali in evidenza – giovedì 13– in una serata in cui Un passo dal Cielo su Rai1 ha travolto un film in prima tv su Canale5. Cominciamo dal, non particolarmente appealing, della Serie A: Crotone-Verona ha conseguito solo 162mila spettatori e lo 0,7% su Sky. A proposito di, invece, sempre su Sky, il torneo Atp 1000 di Roma ha complessivamente avuto con la giornata di ieri 142 mila spettatori medi e l’1% di share nelle tredici ore di diretta. In particolare, Berrettini-Tsitsipas ha fatto 126 mila spettatori medi, con l’1% di ...

Advertising

raulcarra69 : RT @Teleblogmag: Un passo dal cielo in aumento e al top della prima serata. Ancora flop per il cinema di Canale 5. #Ascoltitv Iscriviti gr… - Tere_92_ : RT @tv_ascolti: #AscoltiTV ???? Giovedì 13 Maggio #UnPassoDalCielo6 senza rivali vince nuovamente la sfida degli ascolti tv del giovedì, la… - infoitcultura : Ascolti TV 13 maggio, DayDreamer cede il passo a Il Paradiso delle Signore - AndreaAAmato : #Ascoltitv 13 maggio: Liotti non perdona, Rai3 vola, ma Del Debbio (e Parisella) ‘salvano’ Mediaset. Sonego eroe a… - infoitcultura : Ascolti Tv 13 maggio 2021, oltre 5 milioni per i Guardiani di Un passo dal cielo -