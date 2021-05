Arsenal, nuova maglia da trasferta in omaggio al double del 1971 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il club inglese ha presentato il kit da trasferta per l’anno prossimo: scompare il logo classico e rimane solo il cannone. omaggio alla squadra che vinse il double nel ’71 Tempo di restyling in casa Arsenal che ha presentato il nuovo kit di gioco da trasferta. Il club inglese molto legato alla sua storia ha voluto a 50 anni di distanza dalla storica stagione 1970/1971 omaggiare la squadra che in quella stagione vinse il primo double, ovvero Premier League e Fa Cup. Retro reimagined.@adidasfootball #createdwithadidas pic.twitter.com/f0mE8DpWz0— Arsenal (@Arsenal) May 14, 2021 La storia La stagione 1970/71 fu davvero storica per il club londinese. Negli anni precedenti a quella stagione ci furono grandi delusioni e ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Il club inglese ha presentato il kit daper l’anno prossimo: scompare il logo classico e rimane solo il cannone.alla squadra che vinse ilnel ’71 Tempo di restyling in casache ha presentato il nuovo kit di gioco da. Il club inglese molto legato alla sua storia ha voluto a 50 anni di distanza dalla storica stagione 1970/omaggiare la squadra che in quella stagione vinse il primo, ovvero Premier League e Fa Cup. Retro reimagined.@adidasfootball #createdwithadidas pic.twitter.com/f0mE8DpWz0—(@) May 14, 2021 La storia La stagione 1970/71 fu davvero storica per il club londinese. Negli anni precedenti a quella stagione ci furono grandi delusioni e ...

