Ardea, Orakian: 'In arrivo nuovo centro diurno per disabili' (Di venerdì 14 maggio 2021) Negli ultimi mesi, l'Amministrazione ha lavorato per poter identificare una struttura adatta a poter accogliere, qui ad Ardea, un centro diurno per disabili. La struttura è stata identificata e questo permetterà di aggiungersi a quella già esistente che però si trova nel territorio di Pomezia. "Molti cittadini lamentavano di doversi spostare fino a Pomezia, chiedendoci di poter individuare una struttura qui nel nostro territorio. Sono mesi che lavoravo a questo progetto, senza troppe chiacchiere, alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Come promesso, i cittadini disabili di Ardea avranno un centro diurno nel nostro territorio in cui troveranno professionisti che si prenderanno cura di loro". Così afferma il Vice Sindaco nonché Assessore ai Servizi Sociali, Dott. Morris ...

