Arcieri di Turate agli animalisti | “Non toglieremo le sagome degli animali”

(Di venerdì 14 maggio 2021) tds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne color La Compagniadell’Airone di, per il momento, non rimuoverà al Parco dei Veterani lea forma diche avevano suscitato l’indignazione del gruppo “100%”. Il sodalizio, negli scorsi giorni, aveva spinto gli attivisti a minacciare vere e proprie azioni di disturbo durante le attività dell’associazione sportiva. Il presidente della Compagnia, tds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortds text logo tne colortd module 7 title excerpttd module 7 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arcieri Turate

La Provincia di Como

L'obiettivo è l'associazione "compagniadell'Airone" diper la presenza, nel Parco dei Veterani, di un'area riservata al tiro con l'arco con sagome di animali come bersagli. "Abbiamo ...L'obiettivo è l'associazione "compagniadell'Airone" diper la presenza, nel Parco dei Veterani, di un'area riservata al tiro con l'arco con sagome di animali come bersagli. "Abbiamo ...Animalisti contro gli Arcieri dell'Airone che, come da regolamento Fiarc, usano le sagome di animali nella loro area di tiro.Blitz dei militanti del Movimento Centopercentoanimalisti ieri sera, in prima serata sottolineano, che all’esterno del Parco dei Veterani hanno affisso sui cancelli locandine ironiche e molto esplicit ...